На основе принципов законности

М. Жанбекова,

судья Костанайского городского суда

Утвердив Антикоррупционную стратегию и партийную Программу противодействия коррупции, Глава государства дал посыл обществу и подтвердил, что коррупция - серьезнейшая угроза национальной безопасности. Борьба с ней - важнейшая задача всего казахстанского общества.

Ключевыми факторами повышения эффективности антикоррупционной работы в судебной системе названы выявление и минимизация коррупционных рисков, условий и причин, сопутствующих их возникновению. В качестве приоритетных направлений работы по снижению уровня коррупции в судах названа система подбора и подготовки судейских кадров, укрепление независимости и справедливости правосудия, совершенствование законодательства.

В этой связи целесообразно расширение международного сотрудничества по предупреждению коррупции в судах, взаимодействие со СМИ, социологические исследования по изучению общественного мнения о деятельности судов, использование в судах современных информационных технологий.

Принятие 18 ноября 2015 года нового Закона РК «О противодействии коррупции» обусловлено динамичными изменениями в социально-экономической сфере, принятием Концепции правовой политики, происходящими в стране реформами. Новым законом дано более детальное определение понятий, расширены задачи и направления по осуществлению деятельности по противодействию коррупции.

Коррупция - это незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

Противодействие коррупции - это деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий.

Целью противодействия коррупции является устранение коррупции в обществе. Достижение цели противодействия коррупции реализуется посредством решения следующих задач:

- формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции;

- выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий;

- укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции;

- развития международного сотрудничества по противодействию коррупции;

- выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции осуществляется на основе принципов законности; приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; гласности и прозрачности; взаимодействия государства и гражданского общества; системного и комплексного использования мер противодействия коррупции; приоритетного применения мер предупреждения коррупции; поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции; неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений.

В вопросе борьбы с коррупцией важно формирование антикоррупционной культуры, которая осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

Антикоррупционное образование - непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью.

Информационная и организационная деятельность реализуется путем проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации, организации социально значимых мероприятий, государственного социального заказа и иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Отмечена роль гражданского общества в противодействии коррупции, так, физические лица, общественные объединения и иные юридические лица при противодействии коррупции могут применять следующие меры:

- сообщают об известных им фактах совершения коррупционных правонарушений в порядке, установленном законодательством РК;

- вносят предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции;

- участвуют в формировании антикоррупционной культуры;

- осуществляют взаимодействие с другими субъектами противодействия коррупции и уполномоченным органом по противодействию коррупции;

- запрашивают и получают в порядке, установленном законодательством РК, от государственных органов информацию о деятельности по противодействию коррупции;

- проводят исследования, в том числе научные и социологические, по вопросам противодействия коррупции;

- проводят разъяснительную работу в средствах массовой информации и организуют социально значимые мероприятия по вопросам противодействия коррупции.

Лицо, располагающее информацией о коррупционном правонарушении, информирует руководство государственного органа либо организацию, сотрудником которой является, либо уполномоченный орган по противодействию коррупции. Руководство государственного органа, организации, уполномоченный орган по противодействию коррупции обязаны принять меры по поступившему сообщению о коррупционном правонарушении в соответствии с законом. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном Правительством РК.