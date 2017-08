Южная Корея опубликовала видео с испытаний новых баллистических ракет

"Испытания состоялись на прошлой неделе и стали последними перед принятием этих ракет на вооружение", - отмечается в сообщении Агентства. В нем подчеркивается, что данный вид вооружений станет ключевым элементом схемы нанесения ответного удара по КНДР в случае ее нападения на Юг.

NEW: #SouthKorea's Agency for Defense Development releases new footage of last week's Hyunmoo-II SRBM tests. pic.twitter.com/TfKaHWjgXh