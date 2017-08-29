Гендерная политика: поэтапно и комплексно

Инна Еньшина

С этого года в Казахстане реализуется Концепция семейной и гендерной политики, рассчитанная на период до 2030 года и предусматривающая ряд важных шагов в рамках социальной модернизации. В документе нашли свое отражение рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития в области продвижения гендерного равенства как одного из условий устойчивого развития.

Развитие человеческого капитала - одно из стратегических направлений долгосрочного развития Казахстана, связанных с вхождением республики в число 30-ти развитых государств мира.

Организацией экономического сотрудничества и развития достижения в сфере гендерной политики определены одними из приоритетных, поскольку, по оценкам экспертов ОЭСР, их эффективная реализация содействует устойчивому развитию государства в целом. Наряду с этим продвижение гендерного равенства определено Организацией Объединенных Наций одной из целей тысячелетия.

За последние годы Казахстаном проведена большая работа в сфере продвижения гендерного равенства. Благодаря данной работе экспертами ОЭСР сделан вывод о том, что в стране наблюдается ответственное отношение к развитию гендерного равенства на самом высоком уровне.

Принят и реализован ряд программ, среди которых - Стратегия гендерного равенства на 2006-2016 годы. Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, принятая после завершения реализации Стратегии, означает начало нового этапа гендерной политики, напрямую связанной с укреплением и развитием института семьи, поскольку, как сказано в документе, именно правильная «модель гендерных отношений влияет на уровень функциональной устойчивости семьи». Не случайно новый документ объединил в себе оба этих направления социальной политики.

В основе Концепции - нормы Конституции, Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Цели устойчивого развития ООН до 2030 года, а также национальные стратегические документы - План нации «100 конкретных шагов», Стратегия «Казахстан-2050», Концепция по вхождению в число 30 развитых государств мира.

Приоритеты семейной политики

Одно из приоритетных направлений Концепции - разработка Казахстаном собственных подходов к формированию семейной политики, наряду с международными стандартами, основанных на собственном опыте реализации социальной политики и укрепления института семьи. Говоря о собственном опыте, эксперты отмечают комплекс социальных мер поддержки семей с детьми посредством выплаты пособий (на рождение ребенка, по уходу за ребенком до года, на воспитание ребенка-инвалида, на детей до 18 лет, спецпособие для многодетных матерей и семей, пособий опекунам, патронатным воспитателям и др.) и оказания соцуслуг.

Другое важное направление семейной политики связано с созданием правовой базы. В 2011 году принят Кодекс «О браке (супружестве) и семье», закрепивший правовые основы регулирования брачно-семейных отношений, обеспечивающий защиту прав и интересов семьи, развитие которой определено приоритетным направлением государственной социальной политики. С 2010 года действует Закон «О профилактике бытового насилия», последние изменения в который внесены в этом году. Кроме того, в трудовом законодательстве закреплены нормы, регулирующие права работающих беременных женщин и женщин, имеющих детей.

Наряду с этим утвержден и реализуется Общенациональный план по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей на 2015-2020 годы.

Вместе с тем, говоря о проблемах, на решение которых необходимо обратить особое внимание в ближайшие годы, эксперты указывают на рост числа разводов, неполных семей, нежелание многих отцов после развода содержать своих детей. Так, по статистическим данным, в 2016 году в стране заключено чуть более 140 тыс. браков, при этом распалась 51 тыс. семей, то есть каждая третья. В сфере профилактики бытового насилия также остается множество нерешенных проблем. В Концепции приведены следующие данные: «В 2015 году в подразделения по защите женщин от насилия, действующие в системе Министерства внутренних дел, обратились свыше 40 тыс. женщин, из которых более 3,5 тыс. были направлены в кризисные центры для оказания им юридической и психологической помощи. В 2015 году в Казахстане к административной ответственности за совершение правонарушений в семье были привлечены свыше 35 тыс. человек, в отношении восьми тысяч лиц применена мера наказания в виде административного ареста».

Говоря о необходимости создания собственной модели семейной политики, эксперты акцентируют внимание, в том числе, на необходимости учета полиэтничности и многоконфессиональности Казахстана, уважения традиций и духовно-нравственных ценностей разных этносов, представленных в Казахстане.

Концепцией предусмотрен подход, основанный на создании условий «для расширения возможностей самостоятельного развития семьи и преодоления семьей трудных жизненных ситуаций путем достижения гендерного равенства в семейных отношениях». При этом, как сказано в документе, «необходимым условием является выстраивание подлинно равноправных отношений между мужчиной и женщиной не только на публичном уровне в сфере трудовых отношений, но и в приватной сфере внутри отдельно взятой семьи».

Кроме того, государство намерено работать над улучшением доступности соцуслуг и повышением их качества.

В качестве принципов реализации направлений семейной политики определены равенство прав, возможностей и обязательств супругов в выполнении семейных функций; доступность условий для наилучшего функционирования семьи; ответственность семьи за воспитание, образование и развитие личности ребенка (детей) и сохранение его здоровья; партнерство семьи, общества и государства; адресность и инклюзивность в реализации семейной политики с учетом нужд и потребностей семей; «нулевая терпимость» ко всем видам бытового насилия; нетерпимость к аморальному поведению в обществе.

Задачами в рамках реализации семейной политики на ближайшие годы определены: совершенствование законодательства, приведение его в соответствие с международными стандартами, рекомендациями ООН, ЦУР и ОЭСР; устранение разрывов в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин, а также обеспечение необходимых условий для охраны здоровья, включая планирование семьи; обеспечение прав и охраны интересов детей, содействие их физическому, интеллектуальному и духовному развитию; формирование позитивного образа семейной жизни, повышение духовно-нравственных ценностей общества. Также планируется акцентировать внимание на усилении воспитания подрастающего поколения; повышении эффективности системы защиты семей, нуждающихся в социальной защите, в том числе семей с несовершеннолетними детьми; снижении фактов насилия ко всем членам семьи, в том числе, по признаку пола; повышении качества соцуслуг, предоставляемых семьям, до уровня стран ОЭСР.

Среди конкретных запланированных мер - формирование эффективной системы охраны здоровья семьи; совершенствование законодательства в сфере профилактики бытового насилия и насилия в отношении детей, законодательства, обеспечивающего равенство прав и возможностей мужчин и женщин в сфере семейных отношений, защиты материнства и детства, повышения ответственности родителей за воспитание детей; совершенствование системы семейного воспитания, образования и досуга и т.д. Важную роль разработчики документа в достижении поставленных целей отводят неправительственным организациям.

К равенству прав и возможностей

Для многих из нас понятия «гендерная политика» и «гендерное равенство» еще недавно казались чем-то абстрактным. Но государственная политика последних лет и оценки международных организаций показывают значимость данного направления развития. Как отмечают эксперты, эффективная реализация комплексных мер в этой сфере положительно сказывается на развитии государства в целом. Так, согласно оценкам ОЭСР, гендерное равенство имеет не только социальное значение. В частности, специалисты отмечают, что обеспечение гендерного равенства в сфере экономических возможностей способствует большему экономическому росту государства.

Говоря о достижениях Казахстана в сфере гендерной политики, нельзя не отметить принятие и реализацию целого ряда документов: Концепции гендерной политики, Стратегии гендерного равенства, Закона «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин». Последним закреплены правовые гарантии гендерного равенства во всех сферах общественно-политической, экономической, культурной жизни.

Оценивая реализацию нашей страной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и основных целей тысячелетия, связанных с гендерным аспектом, Комитет ООН в качестве особых достижений отметил именно создание законодательной базы по вопросам равенства прав и возможностей мужчин и женщин.

Кроме того, сегодня в Казахстане осуществляется ряд программ, направленных на продвижение гендерного равенства. К ним относится реализуемая совместно с ЕБРР программа «Женщины в бизнесе», связанная с развитием женского предпринимательства. Большую работу в этом направлении проводит Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике.

Немаловажное значение имеет проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам гендерного равенства, так как до сих пор далеко не каждый может похвастаться знанием данной тематики. В ряде учебных заведений разработано и внедрено 60 факультативных курсов, рассматривающих вопросы гендерного равенства в рамках направлений «Образование», «Гуманитарные науки», «Право», «Социальные науки, бизнес и экономика».

Что касается направлений, на которых планируется акцентировать внимание в ближайшие годы, то к ним относятся дальнейшее продвижение женщин на уровень принятия решений, снижение разрыва в размерах зарплат мужчин и женщин, в 2015 году он составлял около 33 процентов, привлечение большего количества женщин для работы в рамках реализации инновационных и инфраструктурных проектов. Кроме того, своего решения требует проблема отраслевой гендерной сегрегации, простыми словами - неравномерного распределения мужчин и женщин в различных профессиональных сферах. К примеру, сферы образования, здравоохранения, соцуслуг у нас традиционно считаются «женскими», т.к. в них представлены более 70 процентов женщин. Эксперты связывают это отчасти и со стереотипами при выборе профессии и направлений обучения. Что касается проблемы низкого уровня представленности женщин на уровне принятия решений, то на сегодня лишь около десяти процентов руководящих постов на госслужбе занимают женщины, в странах ОЭСР этот показатель составляет в среднем около 30 процентов. То же самое касается руководящих должностей в местных исполнительных органах.

Согласно Концепции, казахстанская гендерная политика основывается на принципах обеспечения равенства пользования всеми экономическими, социальными, культурными, гражданскими и политическими правами вне зависимости от пола; недопущения дискриминации, гендерной асимметрии в государственной и общественной жизни; формирования гендерного самосознания и искоренения гендерных стереотипов в обществе.

В рамках реализации политики в сфере обеспечения равенства мужчин и женщин предстоит решение десяти задач:

- совершенствование законодательства в сфере гендерной политики и приведение его в соответствие с международными стандартами, рекомендациями ООН, ЦУР и ОЭСР;

- создание механизмов и условий для эффективного планирования и координации действий центральных и местных органов власти по реализации гендерной политики;

- обеспечение 30-процентного представительства женщин в исполнительных, представительных и судебных органах власти, государственном, квазигосударственном и корпоративном секторах на уровне принятия решений;

- обеспечение условий для увеличения доли женщин, владеющих материальными активами (земля, имущество, предприятия, ИП);

- расширение участия женщин в экономике через создание равного доступа к рынку труда, финансовым и иным ресурсам;

- оказание целевой поддержки женщинам в сельской местности через механизмы развития женского предпринимательства;

- обеспечение научно-методического сопровождения семейной и гендерной политики и непрерывного всеобщего гендерного просвещения населения;

- обеспечение условий, влияющих на сокращение гендерного разрыва в средней заработной плате мужчин и женщин;

- экспертиза и оценка на предмет внедрения гендерных подходов в систему государственного и бюджетного планирования и их учет при разработке нормативных правовых актов, направленных на обеспечение равных прав и возможностей мужчин и женщин;

- расширение участия женщин в обеспечении мира и безопасности.

Что касается конкретных запланированных мер, то среди них - определение уполномоченного органа, осуществляющего руководство и координацию в сфере гендерной политики; внедрение принципов гендерного бюджетирования при формировании бюджетов госорганов, а также обучение госслужащих вопросам гендерно-ориентированного бюджетирования; определение на законодательном уровне правового статуса понятия «уровень принятия решений»; совершенствование механизмов мониторинга и отчетности по случаям проявления гендерной дискриминации и насилия; развитие системы гендерного образования и просвещения населения для устранения гендерных стереотипов.

Для достижения целевых индикаторов

Как видим, Концепция представляет собой масштабный, комплексный документ с определенными целевыми индикаторами. Ее реализация должна привести к достижению конкретных результатов, среди которых - сокращение гендерного разрыва продолжительности жизни мужчин и женщин к 2030 году до семи лет (сегодня этот показатель составляет 9,4 года), снижение доли разводов до 25 процентов, зарегистрированных фактов бытового насилия в отношении женщин и детей - на 50 процентов, увеличение количества женщин, владеющих материальными активами, - на десять процентов, женщин, участвующих в обеспечении мира и безопасности, - до десяти процентов, рост представительства женщин на уровне принятия решений до 30 процентов.

В конечном же счете, меры, принимаемые в сфере семейной и гендерной политики, наряду с эффективной инвестиционной политикой, развитием «зеленой экономики», формированием Открытого правительства, призваны способствовать устойчивому развитию Казахстана и в перспективе - вхождению в 30-ку развитых стран мира.