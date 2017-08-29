В Семее пропала 19-летняя девушка
29 августа 2017, 11:44
Всем, кто владеет информацией о местонахождении Анастасии Семеновой, следует позвонить по номерам телефонов: 8-747-349-57-17 (волонтер), 8-777-477-24-41 (мама девушки).
Анастасия Семенова еще девять дней назад ушла из дома и не вернулась. К поискам горожанки присоединились волонтеры, сообщает YK-news.kz.
20 августа Анастасия позвонила матери и сказала, что зайдет в гости к подруге. Когда утром девушка не вернулась домой, родные забили тревогу. Оказалось, что у подруги Анастасии нет и не было. Где сейчас находится юная семейчанка, неизвестно.
На пропавшей была одежда темных тонов и черный рюкзак. Рост девушки 160-165 сантиметров.
Всем, кто владеет информацией о местонахождении Анастасии Семеновой, следует позвонить по номерам телефонов: 8-747-349-57-17 (волонтер), 8-777-477-24-41 (мама девушки).
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