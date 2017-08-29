Казахстан призывает страны к тотальному запрету ядерных испытаний

По случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, Казахстан вновь заявляет о готовности достичь мира, свободного от ядерных испытаний, и подтверждает свою решимость добиваться окончательного вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).





Историческое решение Президента Казахстана, Нурсултана Назарбаева, закрыть Семипалатинский полигон 29 августа 1991 года послужило мощным политическим импульсом и внесло значительный вклад в международные усилия, которые в конечном итоге привели к принятию ДВЗЯИ в 1996 году. С момента принятия Договора, Казахстан решительно поддерживает Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) и демонстрирует готовность добиться, в конечном итоге, полной ликвидации ядерного оружия. В этой связи стоит отметить, что первое широкомасштабное комплексное полевое учение ОДВЗЯИ по Инспекциям на месте (ИНМ) состоялось в Семипалатинске в 2008 году.





В качестве сопредседателя процесса, предусмотренного Статьей XIV Договора, Казахстан, совместно с Японией, также играет ведущую роль в глобальных усилиях по содействию вступлению ДВЗЯИ в силу.





В качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 гг., Казахстан продолжает неустанно поддерживать международные усилия, направленные на укрепление режима ядерного разоружения и нераспространения, а также продолжает уделять особое внимание угрозам, которые создает ядерное оружие для международного мира и безопасности.





В Международный день действий против ядерных испытаний, мы должны напомнить себе о тех достижениях, которых нам удалось добиться. ДВЗЯИ имеет практически универсальный статус: на сегодняшний день Договор подписали 183 и ратифицировали 166 государств. Международная система мониторинга (МСМ) ДВЗЯИ на данный момент также близится к завершению. Она уже доказала свою действенность и эффективность. Мы убеждены в решающей роли системы мониторинга Договора для укрепления международной безопасности и доверия и подтверждаем свою приверженность оказывать его дальнейшую поддержку.





"Несмотря на то, что нам есть, чем гордиться, сам Договор все еще должен вступить с силу. Мы обращаемся ко всем государствам-участникам с призывом предпринять все усилия для его вступления в силу, чтобы запрет ядерных испытаний в конечном итоге приобрел обязательный характер в международном праве. Мы также призываем все государства продолжать сохранять мораторий на проведение ядерных испытаний", - говорится в тексте заявления.





Казахстан призывает государства, которые не подписали и/или не ратифицировали Договор, сделать это без дальнейшего промедления. В частности, мы призываем оставшиеся восемь стран Приложения №2 к ДВЗЯИ, чья ратификация необходима для вступления Договора в силу, проявить лидерство и сделать этот важный шаг.





В условиях растущей озабоченности в связи с возможным распространением ядерного оружия и возобновления ядерных испытаний, Казахстан и ОДВЗЯИ призывают все государства принять участие в мероприятиях, посвященных Международному дню действий против ядерных испытаний, а также делать все возможное для вступления Договора в силу.





"Ради самих себя и во имя будущих поколений, мы обязаны добиться безотлагательного вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заключается в совместном заявлении.