Нацбанк РК: Целевой ориентир инфляции на 2018 год определен на уровне 5-7%

На 2018 год целевой ориентир инфляции определен на уровне 5-7% с дальнейшим постепенным понижением до 4% и ниже к 2020 году и сохранением на данном уровне до конца рассматриваемого периода - 2022 года. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая с докладом на заседании Правительства РК в селекторном режиме, передает Zakon.kz.

По его словам, «оценки Национального Банка будущей инфляции и инфляционных ожиданий населения демонстрируют, что инфляция будет устойчиво находиться в пределах целевых границ».

«Политика Национального Банка будет содействовать мерам Правительства в достижении целевых параметров экономического роста. В частности, уровень базовой ставки в реальном выражении будет сопоставим с долгосрочными темпами экономического роста, т.е. не выше 4%, - продолжил Д. Акишев. - Как следствие, во-первых, реальный курс тенге будет обеспечивать сохранение ценовой конкурентоспособности отечественных производителей, во-вторых, повысится доступность кредитных ресурсов для экономики».