Д.Акишев: Нацбанк продолжит политику свободного плавающего обменного курса

В области валютной политики Национальный Банк продолжит проведение политики свободного плавающего обменного курса. Об этом сегодня сообщил Председатель НБРК Данияр Акишев, выступая на заседании Правительства РК, передает Zakon.kz.

«Динамика тенге будет определяться на основе фундаментальных факторов - состояния платежного баланса, мировых цен на нефть и курсов валют в странах торговых партнерах, что позволит избегать дисбалансов и обеспечить конкурентоспособность экономики», - отметил Д. Акишев.

Он добавил, что «значительное улучшение показателей платежного баланса в 1 полугодии 2017 года снижает дальнейшие риски для курсовой политики при условии стабильности мировых цен на позиции казахстанского экспорта».