Тимур Сулейменов озвучил прогноз цен на нефть

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сделал прогноз цен на нефть, передает передает Казинформ





По словам министра, существует несколько сценариев развития.





"Оптимистический сценарий предполагает рост цены на нефть до 55 долларов США за баррель в 2018-2022 годах. По пессимистическому сценарию цена на нефть снизится до 35 долларов. За основу формирования прогноза социально-экономического развития на 2018-2020 годы взят базовый сценарий при консервативной цене на нефть - 45 долларов США", - сказал Сулейменов.





Также министр рассказал о реальном росте ВВП, согласно его прогнозу, внутренний валовый продукт будет на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 4,2% в 2022 году.





"Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий пятилетний период составит 3,7%. Номинальный ВВП вырастет с 55906,2 млрд тенге до 75875,4 млрд тенге. ВВП на душу населения составит 9,0 тысяч долларов США в 2018 году с увеличением до 11,7 тысяч долларов США в 2022 году", - отметил Сулейменов.





Министр подчеркнул, что согласно ожиданиям ведомства, обьем добычи нефти увеличится с 86 млн тонн в 2018 году до 88,6 млрд тонн в 2022 году. Экспорт составит 47,5 млрд долларов в 2018 году с увеличением до 60,6 млрд долларов США в 2022 году, импорт вырастет с 34 млрд долларов в 2018 году до 45,5 млрд в 2022 году.





Азамат Сыздыкбаев.



