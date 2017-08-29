Завершена уборка урожая в Жамбылской области

В Жамбылской области полностью завершена уборочная кампания. Из 257,8 тысяч га зерновых колосовых культур скошено 100 % урожая, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





В закрома засыпано 623,5 тысяч тонн зерновых колосовых культур текущего года. Средняя урожайность по региону составила 24,1 центнера с гектара, это в сравнении с прошлым годом больше на 2,1 %. Таким образом, уборка пшеницы, ячменя и других зерновых культур закончена.

По области посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 630,2 тысяч га, что на 42,2 тысяч га больше чем в прошлом году.





Урожайным сезон выдался в Т.Рыскуловском и Меркенском районах. Там с одного гектара собрали более 25 центнеров зерна. Следом по количеству намолоченного зерна идут Кордайский (24 ц/га) и Шуский (23,8 ц/га) районы.





В уборочной кампании региона принимали участие 701 единица зерноуборочных комбайнов.









На летние и осенне-полевые работы по поддержке сельхозтоваропроизводителей Правительством РК было определено 15,0 тыс. тонн гарантированного дизельного топлива (в том числе июль – 5000 т, август- 3300 т, сентябрь - 3400 т, октябрь-3300 т).





Из выделенных на два летних уборочных месяца 8 335 тонн дизельного топлива, операторами доставлено 8 300 тонн и роздано сельхозпредприятиям более 3 915 тонн, что составляет 47 %.





На складах хранятся около 1500 тонн дизельного топлива, хозяйствам дизтопливо отпускалось по цене 125-128 тенге за 1 литр, тогда как, рыночная цена составляет 134-138 тенге за литр.





Кроме того на сегодня собрано 74,8 тысяч тонн картофеля, подлежит уборке еще 5,6 тысяч га, средняя урожайность составляет 223,3 ц/га.









При этом уборка масличных, бахчевых культур и овощей продолжается. На сегодня намолочено 5000 тонн масла семян, предстоит убрать 80 тысяч га.





Отметим, что полностью завершить уборку картофеля и других культур планируется к концу сентября.





Осенне-полевые работы ведутся в плановом режиме.





Ляззат Бекбаева





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



