В соответствии с подпунктом 46-14) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» утверждены Правила организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования.

Учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Республики Казахстан независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).

Учет детей осуществляется ежеквартально в марте, июне, сентябре и декабре месяцах каждого текущего года посредством выгрузки данных из единой информационной системы образования уполномоченного органа в области образования (далее - ЕИСО) и информационных систем государственных органов (далее - ИС ГО).

В начале каждого учебного года учет детей завершается не позднее 20 сентября.

Учет детей осуществляется путем создания и ведения единой базы данных детей от 0 до 18 лет на основе данных ЕИСО и ИС ГО.

Органами управления образованием местных исполнительных органов и организациями среднего образования, по сведениям единой базы данных детей от 0 до 18 лет отслеживается явка детей в организации образования.

Органы управления образованием местных исполнительных органов к 15 октября каждого года направляют сведения в уполномоченный орган в области образования.

Итоги ежегодных учетов детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования рассматриваются на совещаниях органов управлением образования местных исполнительных органов и организаций среднего образования.

Источниками формирования данных по учету детей служат:

1) данные ЕИСО о детях дошкольного возраста;

2) данные ЕИСО о детях школьного возраста;

3) данные ЕИСО о детях, обучающихся в организациях образования технического и профессионального образования;

4) данные ЕИСО о воспитывающихся и обучающихся в негосударственных организациях образования;

5) сведения государственной базы данных «Физические лица» Министерства юстиции Республики Казахстан о детях 0-18 лет;

6) сведения автоматизированной информационной системы «Оралман» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан о детях оралманов 0 - 18 лет;

Государственные органы указанные в пункте 8 настоящих Правил ежеквартально до 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря каждого текущего года предоставляют в уполномоченный орган в области образования сведения о детях от 0 до 18 лет посредством выгрузки данных из ИС ГО до момента ввода в эксплуатацию ЕИСО и прохождения аттестации на соответствие требованиям Закона Республики Казахстан «Об информатизации».

Уполномоченный орган в области образования проводит сверку данных ЕИСО со сведениями ИС ГО для выявления детей не обучающихся в организациях образования и размещает информацию о данных детях в ЕИСО.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.