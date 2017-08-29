Сагинтаев поручил разработать предложения по привлечению инвесторов к строительству тюрем в РК
29 августа 2017, 12:00
На эту работу Премьер дал Правительству месяц, потом предложения представят Главе государства.
На заседании Правительства РК глава Кабмина Бакытжан Сагинтаев поручил выработать конкретные решения по модернизации пенитенциарных учреждений в рамках механизма государственно-частного партнерства, передает корреспондент Zakon.kz.
"25 августа состоялось у Главы государства совещание (…). Президентом были поставлены перед Правительством ряд конкретных задач, в связи с этим хочу дать поручения по их реализации", - сказал он.
В частности, по привлечению инвесторов к строительству, модернизации пенитенциарных учреждений Премьер поручил Министерству внутренних дел совместно с Министерства нацэкономики и финансов в недельный срок разобраться в сложившейся ситуации и с учетом ранее данных поручений обеспечить выработку конкретных решений по модернизации пенитенциарных учреждений в рамках механизма ГЧП.
"Через месяц мы должны отчитаться перед Главой государства. Аскар Узакпаевич (Первый заместитель Премьер-Министра РК), контроль за вами", - указал Б. Сагинтаев.
Ксения Давыдова.
Фото: nb.kz.
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