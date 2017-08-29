В Кабуле около посольства США прогремел взрыв
29 августа 2017, 12:11
Данных о пострадавших пока не поступало.
Взрыв прогремел в районе, расположенном неподалеку от посольства США в столице Афганистана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
По словам представителя афганского МВД Наджиба Даниша, взрыв произошел у входа в отделение банка Kabul Bank, расположенного в том же районе, что и американская дипмиссия.
#KabulExplosion – Eyewitnesses say explosion was close to a bank at Massoud Circle in #Kabul city. No details on casualties as yet. pic.twitter.com/kaGRzLoExF— TOLOnews (@TOLOnews) 29 августа 2017 г.
Фото @TOLOnews
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