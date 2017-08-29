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В Кабуле около посольства США прогремел взрыв

29 августа 2017, 12:11

Данных о пострадавших пока не поступало.

Взрыв прогремел в районе, расположенном неподалеку от посольства США в столице Афганистана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

По словам представителя афганского МВД Наджиба Даниша, взрыв произошел у входа в отделение банка Kabul Bank, расположенного в том же районе, что и американская дипмиссия.



Фото @TOLOnews

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