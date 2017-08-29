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Названа главная опасность злоупотребления солью

29 августа 2017, 12:14

Об этом сообщает The Independent.

Профессор Пекка Йоусилахти из Национального института здоровья и благосостояния (Финляндия) в ходе конференции Европейского общества кардиологов (Барселона, Испания) назвал главную опасность чрезмерного употребления соли, передает Lenta.ru.

Йоусилахти и его коллеги показали, что употребление более 13,7 грамма соли в сутки в два раза повышает риск развития сердечной недостаточности, по сравнению с теми, кто в пищу ежедневно использует менее 6,8 грамма хлорида натрия.

В исследовании, продолжавшемся в течение 12 лет, приняли участие более 4,5 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 25 до 64 лет. Для определения потребления соли использовались анализы мочи.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не более пяти граммов соли в сутки. Отмечается, что уменьшение потребления соли до пяти граммов в сутки каждым человеком может предотвращать примерно 2,5 миллиона смертей ежегодно. По данным организации, более половины всех людей на планете ежедневно употребляют на 80-140 процентов хлорида натрия больше.

Избыток соли попадает в организм человека главным образом вместе с хлебом, сухими завтраками и готовыми к употреблению блюдами.

Фото: Zhan Yan / Xinhua / ZUMA Press / Globallookpress.com

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