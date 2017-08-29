Мигранты в Германии перевели в родные страны рекордные деньги

В Германии мигранты поставили рекорд по переводам денег в родные страны.

В 2016 году общая сумма составила 4 миллиарда 200 миллионов евро. Большая часть заработанных средств ушла в Турцию, и это привычная история для Германии, передает телеканал передает телеканал НТВ





Свою роль сыграл и миграционный кризис. Сумма переводов в Сирию за год выросла в четыре раза: с 18 до 67 миллионов евро. Статистика официальная — это данные центрального Банка Германии.





Реальная цифра может быть значительно больше, так как далеко не все мигранты в стране работают легально.



