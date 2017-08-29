Мигранты в Германии перевели в родные страны рекордные деньги
29 августа 2017, 12:23
В Германии мигранты поставили рекорд по переводам денег в родные страны.
В 2016 году общая сумма составила 4 миллиарда 200 миллионов евро. Большая часть заработанных средств ушла в Турцию, и это привычная история для Германии, передает телеканал НТВ.
Свою роль сыграл и миграционный кризис. Сумма переводов в Сирию за год выросла в четыре раза: с 18 до 67 миллионов евро. Статистика официальная — это данные центрального Банка Германии.
Реальная цифра может быть значительно больше, так как далеко не все мигранты в стране работают легально.
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