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Мигранты в Германии перевели в родные страны рекордные деньги

29 августа 2017, 12:23

В Германии мигранты поставили рекорд по переводам денег в родные страны.

В 2016 году общая сумма составила 4 миллиарда 200 миллионов евро. Большая часть заработанных средств ушла в Турцию, и это привычная история для Германии, передает телеканал НТВ.

Свою роль сыграл и миграционный кризис. Сумма переводов в Сирию за год выросла в четыре раза: с 18 до 67 миллионов евро. Статистика официальная — это данные центрального Банка Германии.

Реальная цифра может быть значительно больше, так как далеко не все мигранты в стране работают легально.


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