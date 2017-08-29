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Очаровательных птенцов сокола астанчанин пытался продать за 3 млн тенге

29 августа 2017, 12:24

В Интернете было размещено объявление о продаже птиц, занесенных в Красную книгу.

Столичные полицейские изъяли у местного жителя редких птиц, занесенных в Красную книгу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В полицию обратились представители центрального регионального филиала РГКП «ПО» Охотзоопром» о том, что в сети интернет размещено объявление о продаже особи исчезающего вида птиц, занесенных в Красную книгу. В объявлении он указал цену за каждую птицу по 1,5 миллиона тенге.

28 августа текущего года около 11.15 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции УВД района «Алматы» города Астаны при продаже сокола (балабан) был задержан 35-летний местный житель.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по статье 339 ч.1 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами). В настоящее время проводится расследование.

"В ходе следственных действий по месту проживания подозреваемого изъяты сокол–балабан в количестве 2 (две) особи. Птицы переданы в центральный региональный филиал РГКП «ПО» Охотзоопром»", - говорится в сообщении.


Фото: пресс-служба ДВД Астаны.

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