Очаровательных птенцов сокола астанчанин пытался продать за 3 млн тенге

В полицию обратились представители центрального регионального филиала РГКП «ПО» Охотзоопром» о том, что в сети интернет размещено объявление о продаже особи исчезающего вида птиц, занесенных в Красную книгу. В объявлении он указал цену за каждую птицу по 1,5 миллиона тенге.