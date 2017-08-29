На острове Пхукет за полгода утонули более ста человек

Более ста человек утонули в море у острова Пхукет в Таиланде за первые шесть месяцев 2017 года, сообщает во вторник русскоязычная версия интернет-портала Phuket News со ссылкой на власти провинции Пхукет,

"В прошлом году у нас утонули 260 человек, в этом году пока 120, и мы хотим снизить показатель еще больше в будущем году", — заявил губернатор Пхукета Норапхат Плоттхонг, слова которого цитирует портал.





Губернатор выступил в прошлую пятницу на совещании почетных консулов иностранных государств на Пхукете, сообщает издание. Приведенная им статистика включает местных жителей, туристов из других регионов Таиланда и иностранных туристов.





Глава администрации Пхукета заявил, что на острове будут приниматься более действенные меры для обеспечения безопасности туристов. Например, с сентября спасатели будут дежурить на пляжах острова до 19.30, в то время как сейчас их дежурство заканчивается в 18.30, а на пляжах, где нет профессиональных спасателей, появятся пункты спасения на воде, на которых будут дежурить волонтеры.



