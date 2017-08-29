В Астане в рамках прошедшего бизнес-форума ЮКО подписано 6 меморандумов

Сегодня в Астане, в рамках международной выставки ЭКСПО-2017 прошел бизнес-форум «Ontustik Business: возможности и перспективы». Мероприятие состоялось в рамках дней культуры Южно-Казахстанской области в Астане, передает пресс-служба акима ЮКО.





В работе форума приняли участие заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Нуржан Альтаев, Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» Болат Жамишев, а также представители институтов развития, банков второго уровня, предприниматели и представители СМИ. В общей сложности в работе форума участие приняли порядка 150 человек.









В ходе бизнес-форума состоялась презентация инвестиционных проектов, инвестпреференций и туристской продукции региона. Отметим, что главная цель встречи - ознакомление с экономикой региона, инвестиционным климатом, с государственными программами поддержки инвесторов, развитие межрегионального сотрудничества и привлечение инвестиций.









В своем приветственном слове аким области Жансеит Туймебаев подчеркнул, что Южно-Казахстанская область - это динамично развивающийся регион с мощным экономическим потенциалом, отметил. Регион расположен на пересечении путей, связывающих Центральную Азию, Ближний Восток и Европу, что обеспечивает развитие экспортоориентированного производства и приграничной торговли.





«Как Вам известно, в мире растет спрос на качественную пищевую продукцию. Потребителям нужны качество и безопасность. В этой связи для Казахстана открываются рынки России, Китая, Ирана и других стран. У ЮКО большие возможности, чтобы освоить эти рынки. Это регион с развитым сельским хозяйством. За последние 3 года урожай бахчевых превысил 1 млн. тонн. 90% теплиц в Казахстане расположены в нашем регионе. Только на территории Южно-Казахстанской области выращивают хлопок, а 70% винограда и овощей растут в нашей области», - отметил аким ЮКО Ж.Туймебаев.









Наряду с этим, в рамках форума с докладом выступил заместитель председателя правления АО «Kaznex Invest» Мейржан Майкенов.









Вместе с тем, в рамках форума подписаны 6 меморандумов. Одним из первых подписан меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент» и Китайским Комитетом Содействия Развитию Международной Торговли провинции Аньхой. Кроме того, подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между АО «НК «СПК «Шымкент» и компанией ООО «НГ-Энерго».





Помимо этого, заключено соглашение и подписан меморандум о реализации инвестиционных проектов между управлением предпринимательства, индустриально–инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области и компанией «LANDMARK POWER HOLDINGS LTD».









В целом, в область в этом году привлечено 229,9 млрд тенге. По сравнению с этим же периодом прошлого года показатели выросли на 31,5%, доля в республике составили 5,7%. Для привлечения инвестиций в регион с начала года было проведено более 40 деловых встреч с зарубежными инвесторами. В результате подписаны договоры по строительству завода по выпуску медицинских изделий и препаратов с ОАЭ, совместно с Россией будет построен нефтеперерабатывающий завод, который будет производить топливо по стандартам Евро-5. Более того, совместно с Китаем ЮКО намерена производить биэтанол, фосфорные удобрения и будет построена солнечная электростанция мощностью 200МВт.







