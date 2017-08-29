Жилищная помощь – одна из форм социальной защиты населения

В РК принимаются меры по обеспечению социальной защищенности граждан, а потому малообеспеченные семьи имеют право на некоторые дотации со стороны государства при содержании жилища.

Казахстанские малоимущие семьи имеют право на помощь государства при оплате коммунальных услуг и аренды, передает корреспондент Zakon.kz





Как и во многих развитых странах, в РК принимаются меры по обеспечению социальной защищенности граждан, а потому малообеспеченные семьи имеют право на некоторые дотации со стороны государства при содержании жилища. Например, помощь при оплате арендной платы за квартиру и оплаты коммунальных услуг, в том числе и услуг связи – абонентской платы за телефон.





Здесь есть один нюанс – помощь возможна в том случае, если оплата коммунальных услуг превышает определенный процент от совокупного дохода семьи. Нужно отметить, что процент устанавливается местными исполнительными органами и может варьироваться в зависимости от региона проживания семьи.





Расходы малообеспеченных семей, которые принимаются к исчислению жилищной помощи, определяются как сумма расходов по каждому из пунктов: потребление коммунальных услуг и услуг связи; арендная плата за пользование жилищем; а также расходы на содержание жилого дома.

Претендовать на жилищную помощь могут граждане и семьи, которые проживают как в приватизированном жилище, так и те, кто является нанимателем жилья в государственном жилищном фонде.





Помощь предоставляется также из местного бюджета, а чтобы ее получить, нужно обратиться с заявлением в уполномоченный орган через ЦОНы или веб-портал электронного правительства www.egov.kz . Выплата жилищной помощи осуществляется через банки второго уровня в порядке, определенном местными представительными органами.





Получить жилищную помощь от государства могут малообеспеченные семьи не только таких крупных городов, как Алматы и Астана, но и жители районов и городов областного значения.











