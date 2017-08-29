В ЦОНах Алматы установят видеокамеры для отлова "помогаек"
29 августа 2017, 12:47
Это делается для того, чтобы своевременно выявить посредников и пресечь их противоправную деятельность.
На заседании Общественного Совета Алматы полицейские обнародовали новшества, применяемые в борьбе с преступностью. В ЦОНах Алматы установят видеокамеры для отлова "помогаек", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.
«Вскоре камеры наблюдения будут установлены на входных группах Центров обслуживания населения, в том числе и СпецЦОН. Это делается для того, чтобы своевременно выявить посредников и пресечь их противоправную деятельность. Эта система обязательно укажет на человека, который в течение определенного времени несколько раз заходил в ЦОН», - сообщил начальник Департамента внутренних дел города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.
Сегодня камерами также оснащены экологические посты, дислоцированные по периметру города.
К слову, в Алматы свыше 106 тысяч камер видеонаблюдения.
Фото: соцсети
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