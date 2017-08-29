Глава UFC призвал бойцов MMA отказаться от поединков с боксерами
29 августа 2017, 12:48
Мэйуэзера одержал победу над Макгрегором техническим нокаутом в десятом раунде.
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт после победы американского боксера Флойда Мэйуэзера над ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором высказался против проведения подобных боев в дальнейшем. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Boxing Scene.
«Даже не хочу говорить о том, чтобы остальные мои парни проводили боксерские матчи. Это была встреча двух суперзвезд. Она была построена снизу — от фанатов к медиа, от них уже к нам. Это было особенное и редкое событие. И я не собираюсь повторять его», — заявил Уайт.
Боксерский поединок 40-летнего Мэйуэзера и 29-летнего Макгрегора состоялся в Лас-Вегасе 27 августа. Американец одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.
Фото: Jason Silva / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
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