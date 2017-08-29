Модернизация жилищных отношений. Итоги августа

Собственники квартир пилотных домов выразили готовность в апробации как данной системы, так и других новаций «Казцентр ЖКХ».

Получить ответы на наболевшие вопросы от ЖКХ смогли жители Кызылорды и Шымкента. Для них были проведены встречи АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» с собственниками квартир с 23 по 25 августа 2017 года в рамках пилотного проекта жилищных отношений «один дом - одно объединение – один счет».





Встречи посетили представители местных исполнительных органов и жители близлежащих домов, недовольные форматом управления их домами.









На сегодняшний день собственники квартир сформировали самостоятельные органы управления, зарегистрировали уставы, ведут работу по открытию текущих счетов и изучают рынок сервиса по обслуживанию дома. Во всех вопросах «Казцентр ЖКХ» оказывает методологическую, организационную и правовую помощь.





Создание самостоятельного органа управления в каждом доме позволит жильцам реализовать свои права по управлению и распоряжению общей собственностью, делает прозрачным поступление и расходование средств на содержание МЖД.









Для обеспечения прозрачности бюджетов КСК собственникам квартир АО «Казцентр ЖКХ» показал прототип будущей единой республиканской информационной системы под названием «Тұрғын үй», которая будет запущена в их домах в рамках пилотного проекта.





В системе предусмотрены: личный кабинет для каждого собственника квартиры, подсистема бюджетирования процессов по содержанию МЖД, функционалы для органа управления и т.д. Посредством «Тұрғын үй» можно проводить электронные голосования, с помощью которых собственник квартиры сможет проголосовать за расходование средств в течение 7 дней.









Собственники квартир пилотных домов выразили готовность в апробации как данной системы, так и других новаций «Казцентр ЖКХ». Так в регионах проводится выявление проблем и предложений по улучшению норм регулирующих сферу жилищных отношений.



