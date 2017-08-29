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В сети рассекретили кроссовер BMW X4 нового поколения

29 августа 2017, 12:49

В сети появились шпионские фотографии спортивного кросс-купе BMW X4, кузов которого не имеет какого-либо камуфляжа. Ожидается, что мировая премьера баварской новинки состоится до конца 2017 года.

Фотографии не закамуфлированного кросса BMW X4 новой генерации оказались в распоряжении пользователя ником palbay социальной сети Instagram.

Судя по снимкам, как и предполагалось, новый BMW X4 получил «лицо» модели BMW X3 нового поколения, премьера которого состоялась ранее. Помимо всего прочего, стоит отметить, что у автомобиля изменилась светотехника.



Любопытен тот факт, что новый БМВ Х4 стал ещё больше похож на своего главного конкурента — модель Mercedes-Benz GLC Coupe. Как видно на фото, в камеры попал спортивный кросс BMW X4 M40d. Предполагается, что такой автомобиль оснащён 6-цилиндровым мотором, отдача которого составляет порядка 330 сил.

Официально премьера спортивного кросс-купе BMW X4 нового поколения пока не анонсировалась. Не исключено, что презентация новинки состоится во Франкфурте.


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