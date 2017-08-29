В Астане в рамках дней Южно-Казахстанской области пройдут 43 культурных мероприятия

Заместитель главы региона сообщил, что по итогам 7 месяцев 2017 года объем промышленной продукции составил 439,1 млрд. тенге, его рост, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, составил 0,3%.

В рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», в Астане с 29 августа по 3 сентября пройдут Дни Южно-Казахстанской области. В рамках Дней Южно-Казахстанской области, вниманию жителей и гостей столицы будут представлены 43 культурно-массовых мероприятия, которые раскроют традиции, обычаи, культуру региона, передает пресс-служба акима ЮКО.





Об этом в ходе прошедшей пресс-конференции в Центральной службе коммуникаций сообщил заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков. Также, в пресс-конференции участие приняли руководители соответствующих управлений области, которые доложили о социально-экономическом развитии региона и рассказали о мероприятиях, которые состоятся в рамках Дней Южно-Казахстанской области.





Заместитель главы региона сообщил, что по итогам 7 месяцев 2017 года объем промышленной продукции составил 439,1 млрд. тенге, его рост, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, составил 0,3%.





«В рамках второй пятилетки карты Индустриализации реализовано 47 проектов на сумму 47,1 млрд. тенге, открыто 1 650 новых рабочих мест. В текущем году внедрены 3 проекта на сумму 1,7 млрд. тенге. Наряду с этим, до конца этого года планируется реализовать еще 14 проектов. До кона текущего года предусмотрено довести объем промышленной продукции до 850 млрд. тенге, рост составит 2,1 %. В ходе реализации важных проектов, в область привлечены инвестиции в размере 229,9 млрд. тенге, рост составил 31,5% (в 2016 г. - 166,4 млрд. тенге). Из них внешние инвестиции составили 42,3 млрд. тенге, показатель вырос с 14,1% до 16,9%», - сказал У.Садибеков.





В ходе пресс-конференции, заместитель акима области призвал всех жителей и гостей столицы посетить праздничные мероприятия, которые раскрывают традиции, обычаи и культуру Южно-Казахстанской области.





«Дни Южно-Казахстанской области начались с бизнес-форума, участие в котором принимают послы 30 государств мира. в Казахстане. В течение этих дней, южноказахстанцы представят вниманию столичных зрителей караван искусств под названием «Түркі елінің түп тамыры – Оңтүстіктен мерейлі Астанаға сәлем!», а также шоу-концерты - «Сәлем Астана! Сәлем, ЭКСПО!» и «Оңтүстік әзілдері». Также, пройдет выставка ценных экспонатов, и выставка изделий ремесленников и художников Южного региона. Кроме того, на площади «Байтерек», для жителей и гостей Астаны 600 юных домбристов исполнят одновременно кюй», - сказал заместитель акима области.







