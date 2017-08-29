10-летний мальчик помог задержать педофила в Актау

Десятилетний Акжол Сансызбай, увидев как мужчина ведет на стройку маленькую девочку, снял преступника на видео и позвал взрослых, что помогло предотвратить преступление. Благодаря действиям Акжола полиции удалось задержать преступника по горячим следам. Сегодня, 29 августа, юного героя чествовали в ДВД Мангистауской области, пишет " пишет " Лада ".





Акжол совсем не считает себя героем. Мальчик говорит, что очень испугался, когда понял, что он единственный, кто может спасти девочку от насильника.





- Это случилось 27 августа примерно в 15:30. Я гулял на улице в третьем микрорайоне и увидел, как взрослый мужчина тащит на стройку маленькую девочку. Я сначала не понял, что происходит, но решил проследить за ними. Я включил камеру на своем сотовом телефоне и пошел на стройку. Мужчина затащил девочку на пятый этаж. Уже когда я был совсем близко, я услышал их разговор. Я понял, что этот дяденька хочет изнасиловать ребенка. Сам я испугался вступать с ним в драку. Поэтому я побежал вниз и позвал взрослых. Когда они поднялись, мужчина держал девочку за горло. Увидев взрослых, он убежал, - рассказывает Акжол события того дня.





Благодаря Акжолу преступник не успел надругаться над ребенком. Мальчик проводил домой напуганную девочку, которой, как выяснилось позже, всего семь лет, и стал дожидаться полиции, чтобы передать видео и фото преступника правоохранительным органам.





Благодаря действиям мальчика полицейским удалось задержать преступника через 15 минут.





- Сотрудники полиции оцепили микрорайон и задержали подозреваемого. Им оказался уроженец Актобе 1995 года рождения. В настоящее время он находится в СИЗО, в отношении него ведется досудебное расследование по статье 124 УК РК (Развращение малолетних), - рассказали в ДВД Мангистауской области.





Сегодня, 29 августа, Акжола пригласили в ДВД Мангистауской области, где торжественно представили к награде. Мальчику вручили почетные грамоты, ноутбук и отличительный знак за отвагу.





Светлана Антонова.



