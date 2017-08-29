Мелдешов призвал всех вице-министров в РК получать образование по "Болашаку"

Президент АО "Центр международных программ" Жанболат Мелдешов прокомментировал присуждение гранта вице-министру образования и науки РК Эльмире Суханбердиевой и сотруднику Центра Зульфие Торебековой, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





"Она - Эльмира Суханбердиева - подавала на программу "Болашак", сдавала все этапы конкурсного отбора. Первый этап - это знание английского языка, либо человек должен иметь приглашение из зарубежного университета, у Эльмира Амангельдиевны есть приглашение из университета Беркли", - сказал он.





По его словам, первый этап она прошла, второй этап на знание казахского языка, сдают в группе, либо самостоятельно за свой счет в удобное для себя время.





"Она принесла сертификат, что сдавала Казтест за свой счет - получила 135 баллов, проходной балл 75 из 150. То есть, у Суханбердиевой свободное владение казахским языком, то есть вопросов быть не может", - пояснил глава Центра.





Спикер уточнил, что публикуется "список прошедших этот этап для самих претендентов, проходящих большими группам по 100 человек".





"Вместо того, чтобы обзванивать, мы публикуем список на сайте. Для тех, у кого сертификат, кто за свой счет сдал, смысла их публиковать нет, потому что они и так знают, что у них проходной балл. Все остальные этапы Э. Суханбердиева в общем конкурсе проходила", - уточнил Ж. Мелдешов.





"В целом что касается подачи или учебы вице-министра по программе "Болашак" мы призываем всех вице-министров, всех директоров департаментов и председателей комитетов отучиться в рамках программы "Болашак". Мы все знаем, что программа существует 23 года и в Сингапуре существует подобная программа - сам премьер-министр Ли Куан Ю брал академический отпуск и уезжал учиться на магистратуре в Гарварде. Это хороший пример", - считает он.





В то же время глава Цента не считает зазорным, что Э. Суханбердиева является председателем совета директоров Центра и при этом претендует на стипендию.





"У нас все экзамены принимаются сторонними организациями, то есть мы - Центр международных программ на этапы конкурса никакого влияния не имеем. Распределением грантов занимается госкомиссия под председательством госсекретаря", - заверил он.





Напомним, ранее в СМИ появилась информация о присуждение образовательного гранта "Болашак" вице-министру образования и науки Эльмире Суханбердиевой и сотруднику Центра Зульфие Торебековой, но сведений о прохождении ими этапов конкурса в открытом доступе не обнаружилось.





Ксения Давыдова, Астана.



