Министр финансов РК высказался о криптовалютах

Министр финансов РК Бахыт Султанов высказался о криптовалютах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

«Действительно в экспертных кругах много различных мнений относительно развития криптовалют. Есть мнение о том, что это наиболее надежная система обмена, с другой стороны есть мнение, что, поскольку она не регулируется, здесь могут возникать условия для надувания определенных пузырей», - сообщил министр.

По его словам, министерство внимательно изучает текущую ситуацию на рынке криптовалют, сами подходы и информационные технологии.

«Например, принцип блокчейна мы хотим применять в системе налогового администрирования. Здесь мы достаточно активно с нашими коллегами, в том числе зарубежными этот вопрос изучаем», - отметил Султанов.

Ксения Давыдова