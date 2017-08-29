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Временно назначен вице-министр образования и науки РК

29 августа 2017, 13:37

Им стал Асхат Аймагамбетов.

Постановлением Правительства РК Асхат Аймагамбетов назначен на должность вице-министра образования и науки, временно, на период отпуска Эльмиры Суханбердиевой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-министра РК.

Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области. В 2003 году окончил исторический факультет КарГУ им. Е. Букетова, квалификация "историк, учитель истории".

В 2006 году — юридический факультет Карагандинского института актуального образования "Болашак" по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2002 году в КарГУ им. Е. Букетова, в 2004–2005 гг. был председателем ОО "Лига молодежи "Ансар", в 2005–2006 являлся директором ТОО "Медиа СП", с 2006 по 2012 годы – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ. В 2012–2014 гг. занимал должность заместителя акима Нуринского района по социальным вопросам.

С февраля 2014 года и по настоящее время – руководитель Управления образования Карагандинской области. С 2003 по 2012 гг. в качестве самовыдвиженца избирался депутатом III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, председателем постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата.

Фото: primeminister.kz.

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