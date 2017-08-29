И. Рогов: Конституция - это мощный политико-правовой инструмент консолидации казахстанцев

Конституция Казахстана является мощным политико-правовым инструментом консолидации казахстанцев. Об этом в Астане на Международной научно-практической конференции «Конституция и общество, возрождение государства» сказал председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





В работе конференции, которая посвящена Дню Конституции Республики Казахстан, принимают участие руководители государственных структур Казахстана, авторитетных международных организаций, органов конституционного контроля зарубежных стран, а также известные ученые. Напомним, Конституция РК была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года.



По его словам, Конституция за эти годы положила начало повсеместным преобразованиям в Казахстане, результаты которых впечатляют многих. Она создала прочную основу для развития правовой системы в соответствии с общегуманистическими идеями и постулатами конституционализма.

Игорь Рогов отмечает, что успехи Казахстана стали возможными благодаря четко выверенной концепции конституционного развития страны, автором которой является основатель нового независимого государства Казахстан, первый Президент РК , Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, обеспечивающий форсированное движение по восходящей, единство народа и согласие, стабильность в обществе.







В свою очередь Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова в своем выступлении указала, что Конституция Казахстана является гарантией законности, согласия и интенсивного развития страны.





"Сегодня Казахстан признан лидером глобального антиядерного движения во всем мире. Наша страна была непостоянным членом Совета Безопасности ООН. В Астане проходит международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017. Экономика и социальная сфера укрепляются в стране. Развиваются бизнес и гражданское общество. В соответствии с Конституцией мы решаем широкий круг вопросов, и к 2050 году Казахстан станет одной из 30 наиболее развитых стран мира", - сказала она.





По ее словам, в этом году у нас есть конституционная реформа с более чем 25-летним опытом развития страны и общественным мнением. Ее основой является перераспределение полномочий между ветвями власти, укрепление автономии и ответственности парламента и правительства, укрепление механизмов защиты конституционных ценностей, прав и свобод человека и гражданина, модернизация судебной системы и государственного управления.





"Я надеюсь, что идеи и предложения участников конференции будут полезны, и совместные усилия для полной реализации творческого потенциала Конституции будут способствовать последовательной модернизации страны. Я желаю участникам успехов и продуктивной работы", - подытожила она.



