Премьер РК поручил ускорить «переформатирование» Щучинско-Боровской курортной зоны

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК сделал ряд поручений, в частности, касательно развития туризма, увеличения экспортного потенциала животноводческой отрасли и другое, передает корреспондент Zakon.kz.

«По развитию туризма - Министерству культуры и спорта в двухнедельный срок внести план мероприятий по реализации Концепции развития туристской отрасли и конкретные предложения по привлечению якорных инвесторов для туристских кластеров. Аскар Узакпаевич Мамин, (Первый заместитель Премьер-Министра РК), поручение Главы государства по переформатированию, развитию Щучинско-Боровской курортной зоны - необходимо ускорить этот вопрос. Необходимо также внести предложения Главы государства. Также ускорить процедуры по созданию нацкомпании Казахтуризм. Арыстанбек Мухамедиевич (Мухамедиулы, министр культуры и спорта РК), надо быстрее начать работу», - сказал он.

Также глава Кабмина дал задание по увеличению экспортного потенциала животноводства.

«Минсельхозу совместно с акимами разработать, внести в Правительство график ввода в эксплуатацию отобранных инвестпроектов. Кроме того, проработать вопрос привлечения дополнительных инвесторов в молочную, мясную отрасли и Аскар Исабекович (Мырзахметов, заместитель Премьер-министра - министр сельского хозяйства РК), еще поручение - по одному суперперерабатывающему предприятию вокруг Астаны и Алматы - надо внести предложения», - отметил Премьер.

По транспортно-логистической отрасли Министерству по инвестициям и развитию РК поручено пересмотреть подходы к реализации строительства нового авиахаба под Алматы и внести конкретные предложения к 1 декабря текущего года.

«Недропользование, МИР совместно с Минэнерго до 10 сентября согласовать проект кодекса о недрах с Администрацией Президента РК и обеспечить его внесение в парламент до конца сентября», - указал Б. Сагинтаев.

Кроме того, он дал поручение по необходимости обеспечения принятия всех соответствующих подзаконных актов в реализацию закона по вопросам развития местного самоуправления.

«Касательно реализации четвертого направления Плана нации «Идентичность и единство» - Минкультуры и спорта с заинтересованными госорганами, акиматами регионов провести переориентирование нормативно-правовых актов и программных документов на реализацию задач поставленных в программной статье Главы государства «Рухани жангыру». Прошу всех руководителей госорганов внимательно подойти к решению поставленных задач», - призвал глава Кабмина.

Ксения Давыдова