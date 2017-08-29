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«Рухани жаңғыру»: в ВКО уроки истории будут проходить в музеях

29 августа 2017, 13:45

«Жемчужина Восточного Казахстана» ориентирована на популяризацию наследия и развитие туризма.

В Восточно-Казахстанской области в рамках реализации Программы «Рухани жаңғыру», будет построен Музей археологии и современного искусства.

Базовым проектом региональной подпрограммы «Рухани Қазына» Программы «Рухани жаңғыру» является «Цивилизационный феномен Восточного Казахстана», который объединяет весь комплекс уникального историко-культурного наследия Восточного Казахстана в рамках нескольких подпроектов.

В подпроекте «Древние сокровища Восточного Казахстана» предусмотрен комплекс мер по сохранению и развитию историко-культурного наследия. Как известно, продолжатся научно-исследовательские работы и археологические раскопки на комплексах Берель, Шиликты, Аблайкит.

- Будет создана инфраструктура на объектах «Коныр аулие» и Мавзолей Ыргызбая, возведен стеклянный саркофаг на комплексе Шиликты, открыт музей под открытым небом «Тарханский геологический разрез». Все артефакты будут собраны в новом Музее археологии и современного искусства, который мы планируем построить в Усть-Каменогорске, - сказал аким ВКО Даниал Ахметов в ходе третьего заседания Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК.

«Жемчужина Восточного Казахстана» ориентирована на популяризацию наследия и развитие туризма.

Как сообщалось ранее, в рамках программы будет создана Карта сакральных мест, расширена туристическая инфраструктура, изучены целебные свойства водоемов.

«По проекту «Природа и природное наследие Казахстана» мы издадим большим тиражом Атлас Восточного Казахстана, Красную книгу животных и растений. Они поступят в каждую школу, колледж, библиотеку», - добавил Д. Ахметов.

Таким образом, учащиеся школ, студенты будут изучать историю родного края не только по стандартным учебникам, а получат возможность прикоснуться к культурным и духовным ценностям своего народа.

Фото: ult.kz

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