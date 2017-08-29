BMW рассекретил обновлённый i3 и «заряженный» i3S

Компания BMW официально представила обновлённый электрокар BMW i3 2018 модельного года и его «заряженную» версию BMW i3S

Баварский производитель официально рассекретил обновлённый электрокар BMW i3 2018 модельного года, а также его «заряженную» версию BMW i3S

В преддверии автосалона в немецком Франкфурте компания BMW официально рассекретила обновлённый электрокар i3 2018 модельного года, а также его «заряженную» модификацию BMW i3S.





К некоторому разочарованию, обычный городской автомобиль BMW i3 2018 модельного года не сильно отличается от предшественника. К скромным обновлениям модели можно отнести новые светодиодные фары, которые доступны уже в базовой версии, да два новых оттенка Melbourne Red Metallic и Imperial Blue Metallic.

Помимо этого, «посвежевший» BMW i3 получил информационно-развлекательную систему iDrive с совместимостью с Apple CarPlay. Однако более важен тот официально подтверждённый факт, что у модели появилась «заряженная» версия BMW i3S.









В движение модель BMW i3S приводится модернизированным электрическим двигателем, который способен генерировать 184 лошадиные силы и 269 Нм крутящего момента. Таким образом, это на 14 л.с. и 20 Нм больше, чем у обычного электрокара.

Помимо всего прочего, как рассказали в пресс-центре бренда, «заряженный» BMW i3S 2018 модельного года получил спортивную подвеску, благодаря которой у автомобиля чуть уменьшился дорожный просвет, а также набор уникальных 20-дюймовых колёсных дисков с новыми шинами.









Возвращаясь к внешнему виду обновлённых BMW i3 и BMW i3S, стоит отметить, что автомобили отличаются друг от друга аэродинамическим обвесом. Обе модели используют новый передний бампер с рестайлинговые противотуманные фары головного света. В оформлении «заряженной» новинки также имеются чёрные акценты и металлическая отделка.





Согласно официальным данным, «заряженный» BMW i3S способен ускоряться с 0 до 100 км/ч за 6,8 – 6,9 секунды. Максимальная скорость такой модели – 160 км/ч (99 миль в час). Таким образом, модифицированная новинка на 0,8 секунды быстрее стандартной модели, а её максимальная скорость была увеличена на 10 км/ч (6 миль в час).

В оформлении интерьера обновлённого электрокара BMW i3 изменений немного. В салоне появилась отделка Giga World и натуральная кожа Giga Brown. Как уже отмечалось, оба автомобиля получили новейшую информационно-развлекательную систему iDrive с совместимостью Apple CarPlay (с новым интерфейсом BMW iDrive 6 и ConnectedDrive).









Сообщается, что запас хода обновлённого BMW i3 2018 модельного года остаётся неизменным. Однако автомобиль получил улучшенный зарядный кабель TurboCord. Его цена $500. Благодаря этой опции владелец может полностью заряжать батарею всего за три часа. Отмечается, что это в пять раз быстрее, чем предыдущий зарядный кабель Level 1.



