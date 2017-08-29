Кадровые назначения произошли в Мангистау

Кадровые назначения произошли в Мангистауской области , передает , передает Казинформ





Распоряжениями акима области Ералы Тугжанова Айдос Хамиев назначен на должность руководителя управления строительства Мангистауской области, а Бекмурат Жусупов - на должность заместителя акима области.





Айдос Хамиев родился в 1985 году в городе Актау Мангистауской области. Имеет высшее образование. В 2006 году окончил Актауский государственный университет имени Ш.Есенова по специальности инженер-строитель. В 2015 году окончил Центрально-Азиатский университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности магистр делового администрирования. В 2005 году начал свою трудовую деятельность мастером строительного участка в ТОО «Бисентин». Работал главным специалистом отдела, начальником управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, начальником управления лицензирования департамента Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Астана. С 2013 по 2015 годы - руководитель департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК города Кокшетау. С 2015 по настоящее время работал в должности заместителя акима Зерендинского района Акмолинской области.





Бекмурат Жусупов родился в 1965 году в селе Таучик Мангистауского района Мангистауской области. Образование - высшее. Член партии «Нур Отан». В 1989 году окончил Казахский химико-технологический институт по специальности «Инженер по автоматизации». В 2010 году закончил Embassy CES Oxford в городе Оксфорд. В 2015 году окончил «Алматы менеджмент Университет» по специальности магистр делового администрирования.





Бекмурат Жусупов свою трудовую деятельность начал в 1989 году мастером участка, начальником КИПиА на заводе пластмасс города Актау. С 1994 по 1995 годы работал оператором Шетпинской нефтебазы. С 1995-1996 годы - технолог МП «Когез». Работал секретарем Мангистауского областного маслихата 4-го, 5-го и 6-го созывов.





Александра Данилова.



