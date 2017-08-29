Новый пешеходный мост через реку Есиль построят в Астане

Он соединит микрорайон Самал с Центральным парком и амфитеатром.

В Астане построят новый пешеходный мост через реку Есиль. Он соединит микрорайон Самал с Центральным парком и амфитеатром. Об этом сообщает медиацентр столичного акимата.













«Центром урбанистики был разработан новый пешеходный мост через реку Есиль. На сегодня согласован эскизный проект и разрабатывается проектно-сметная документация», – сообщил заместитель руководителя Центра урбанистики при ТОО «НИПИ Астанагенплан» Асхат Садуов.





По его словам, новый объект будет представлять собой классический мост, укрепленный опорными конструкциями. Центральная часть, которая повиснет над водной гладью, будет шире – там расположатся различные коммерческие объекты.













Предусмотрена и специальная велодорожка для отдыхающих.













«Там будет находиться общественное пространство, чтобы оживить проект. Пешеходный мост будет связывать не только пешеходов, но и велосипедистов с Центральным парком», – пояснил замглавы Центра урбанистики.

По словам А. Садуова, начало строительства нового пешеходного моста запланировано на 2018 год.

«Вблизи объекта предусмотрено строительство сквера с защитой от солнца, роликовый парк и каток», – рассказал спикер.













Фото предоставлено Центром урбанистики при ТОО «НИПИ Астанагенплан»



