Семь особенных мероприятий представят южноказахстанцы жителям и гостям столицы

В рамках Дней Южно-Казахстанской области в Астане, вниманию жителей и гостей столицы южноказахстанцы представят семь особенных мероприятий. Об этом в ходе прошедшей пресс-конференции в Центральной службе коммуникаций сообщил заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков.





Одно из семи событий - презентация книг «Тұлға. Тәуелсіздік. Тарих», «Жаһан таныған жеті тұлға» в Национальной библиотеке, выпущенных в рамках программной статьи Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение», а также премьера анимационного фильма «Күш атасы - Қажымұқан», которая состоится во дворце школьников города Астаны.





Во-вторых - начиная от здания «Казмунайгаза», вдоль бульвара «Нуржол» и до площади «Байтерек» пройдет караван верблюдов и лошадей под названием - «Түркі елінің түп тамыры – Оңтүстіктен мерейлі Астанаға сәлем!», повествующий о нашей древней истории.





В-третьих - на площади «Байтерек», для жителей и гостей города 600 юных домбристов исполнят одновременно кюй.





В-четвертых - по случаю «Курбан-айта» молодежь области, в общественных местах и в транспорте раздаст баурсаки и сладости 5000 гостям и жителям столицы.





В-пятых - в первый день празднования «Курбан-айт», на территории этноаула для 5000 человек будет приготовлен бесплатный плов, а также планируется раздать семьям с низким уровнем дохода 40 тонн арбузов и дынь.





В-шестых - у монумента «Байтерек», южноказахстанский изобретатель передвижной юрты Qazaq Arbasy Еркинбек Букебаев представит жителям и гостям столицы национальные напитки.





В-седьмых - 1 и 2 сентября на двухэтажном английском автобусе, в общественных местах и основных улицах столицы пройдет музыкальный парад.





Наряду с вышеназванными 7 мероприятиями, в соответствии с программой, вниманию жителей и гостей столицы будут представлены 43 культурно-массовых мероприятия, которые раскроют традиции, обычаи и культуру региона.







