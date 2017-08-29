Сагинтаев поручил провести инвентаризацию бесхозных электросетей

На заседании Правительства РК глава Кабмина Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений, передает корреспондент Zakon.kz.

«По упрощению таможенных процедур - Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК), необходимо протестировать пилотную информационную систему «Астана-1» по всем модулям, чтобы к началу 2018 года она работала без сбоев. Также необходимо подготовить подзаконные акты по реализации нового Таможенного кодекса, чтобы исполнение не вызвало проблем у бизнеса. Контроль также, Аскар Узакпаевич (Мамин, Первый заместитель Премьер-Министра РК), держите», - сказал он.

Также глава Кабмина поручил учесть все замечания по Налоговому кодексу, чтобы в сентябре документ можно было внести в Мажилис Парламента РК.

«По Налоговому кодексу, уже докладывались Главе государства, чтобы в сентябре внести в мажилис, Тимур Муратович (Сулейменов, министр национальной экономики РК), необходимо проработать проект, все учесть замечания и в сентябре зайти в Мажилис Парламента», - уточни Б. Сагинтаев.

В то же время он поставил задачи по региональным электрораспределительным компаниям.

«Министерству энергетики совместно с Министерством нацэкономики обеспечить начало процесса укрупнения РЭКов. По итогам первого квартала 2018 года доложить о проводимой работе. Также поручаю Миннацэкономики и акимам провести инвентаризацию бесхозных электросетей и до 20 октября представить детальный план по их передаче на баланс акиматов», - указал Премьер.

Прозвучало поручение и по привлечению ТНК и стратегических инвесторов.

«Министерству по инвестициям совместно с КазИнвестом и акимами определить зоны ответственности за реализацию каждого инвестпроекта. Особое внимание - экспортной составляющей и повышению производительности. Персональная ответственность, Женис Махмудович (Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК), за вами», - отметил глава Кабмина.

Ксения Давыдова