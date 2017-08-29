Принят проект республиканского бюджета на 2018-2020 годы

Сегодня на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева министр финансов Бахыт Султанов представил основные параметры Закона «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы кабмина.

Как отметил в своем выступлении министр финансов, базовые характеристики проекта определены в соответствии с Концепцией новой бюджетной политики и Прогнозом социально-экономического развития до 2022 года.

Так, качественно изменилась структура поступлений в бюджет при консервативности прогнозов.

По данным Б. Султанова, объем ненефтяных поступлений в 2018 году составит 5 271,4 млрд тенге, что выше плана текущего года на 19,3%.

Основными факторами роста стали модернизация экономики страны, стабилизация внутренней и внешней макроэкономической ситуации и улучшение налогового администрирования.

Объем нефтяных поступлений в бюджет снижен по сравнению с текущим годом на 1 901,3 млрд тенге за счет поэтапного снижения гарантированного трансферта и отказа от привлечения целевого трансферта из Национального фонда и уменьшения объема поступлений от ЭТП в результате корректировки цены на нефть с 50 до 45 долл. за баррель.

Кроме того, министр отметил, что проведена оптимизация расходов, при этом проект бюджета обеспечивает реализацию всех задач, поставленных перед Правительством: развитие человеческого капитала через усиление социальной направленности расходов и исполнение всех ранее принятых обязательств; технологическая модернизация и цифровизация экономики, развитие аграрного сектора, транспортной и логистической инфраструктуры; обеспечение обороноспособности и безопасности государства.

Б. Султанов сообщил, что расходы республиканского бюджета в 2018 году составят 9 217,9 млрд, что также выше плана текущего года на 134,6 млрд тенге.

«В структуре расходов наибольшую долю или 44,5% занимают расходы социального сектора, которые по сравнению с текущим годом выросли более чем на 400 млрд тенге», — подчеркнул Б. Султанов.

Так, основной составляющей роста является увеличение размеров пенсий и пособий по случаю рождения детей, в том числе в результате пересмотра структуры прожиточного минимума и порядка назначения пенсий.

На развитие реального сектора экономики в 2018 году предусмотрено 1,4 трлн тенге. Снижение объема расходов по сравнению с текущим годом обусловлено двумя основными факторами: изменением источников финансирования программ с целевого трансферта из НацФонда на ненефтяные доходы; прогнозами освоения бюджетных средств текущего и следующего года субъектами квазигоссектора.

На продолжение реализации программы «Нұрлы жол» предусмотрены расходы в сумме 512,6 млрд тенге, из них на 2018 год — 243,3 млрд тенге.

На программу жилищного строительства «Нұрлы жер» предлагается направить 208,8 млрд тенге, из которых 125,2 млрд тенге — на 2018 год.

По программе развития агропромышленного комплекса на 2018 год предусмотрено 195 млрд тенге на мероприятия по повышению доступности финансовых услуг (субсидий), развитие водного хозяйства и ветеринарии, обеспечение фитосанитарной безопасности.

На реализацию второго этапа Государственной программы индустриально-инновационного развития предусмотрены расходы в общей сумме 232,9 млрд тенге, из них на 2018 год — 76,1 млрд тенге.

В 2018 году на развитие транспортной инфраструктуры будет направлено 292,6 млрд тенге.

На обеспечение обороноспособности и безопасности государства, охрану правопорядка и поддержание внутренней стабильности расходы в 2018 году составят 1 088,9 млрд тенге.

Как отметил Б. Султанов, дефицит республиканского бюджета снижен относительно к ВВП с 1,1% в 2018 году до 1,0% в 2019-2020 годах, что позволит сохранить объемы государственного долга на умеренном уровне.

Законопроект одобрен членами Правительства. На рассмотрение в Мажилис Парламента законопроект будет направлен в сентябре текущего года.