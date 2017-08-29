Выживший в авиакатастрофе алматинец рассказал о самочувствии

Сам пассажир чувствует себя неплохо, но находится под пристальным наблюдением врачей.

Пострадавший в авиакатастрофе в Алматинской области пассажир переведен в палату. Пациент рассказал о своем самочувствии и о событиях дня, когда упал самолет, передает передает BNews.kz





Пострадавший после падения самолета находится на лечении в городской больнице №7 Алматы. Как отметил главный врач больницы Марат Абдуллаев, после поступления пострадавшего в у него была обнаружена сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленные раны мягких тканей лица и головы, закрытый перелом костей таза, закрытый перелом поперечных отростков 4-го и 5-го поясничных позвонков, ушиб, ссадины мягких тканей грудной клетки и травматический шок 1-й и 2-й степеней. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей и ему противопоказано ходить.





"На сегодня состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Он, несмотря на тяжелые поражения, не нуждается в хирургическом лечении, а нуждается в квалифицированном лечении и последующей реабилитации. Выражаю надежду на его скорейшее выздоровление", - сообщил главный врач городской клинической больницы № 7 Марат Абдуллаев.





Сам пассажир чувствует себя неплохо, но находится под пристальным наблюдением врачей.





"В тот день мы перевозили продукты, я находился на работе. Когда летели, я ничего не слышал, был в наушниках, пилот сказал, мотор не работает, я и моргнуть не успел, как упали на землю. О том, что пилот скончался, я узнал от врача, который там был. Самолет упал на бок со стороны пилота, я думаю он сделал это намеренно. Сейчас мое состояние отличное, благодаря врачам", - сказал пострадавший Орынгали Зикербаев.





Также на встречу с журналистами пришел и врач-травматолог Дарницын Виктор, который по счастливой случайности оказался недалеко от места происшествия и оказал первую медицинскую помощь пассажиру.





"Я находился в трудовом отпуске, с друзьями мы поехали на рыбалку. В это время на расстоянии 300-400 метров рухнул самолет, об этом я узнал от местных жителей, которые прибежали за мной. Они знали, что врач находится на отдыхе. К моменту, когда я подоспел, пассажира уже вытащили из самолета. Он был в сознании, разговаривал. Я оказал ему первую медицинскую помощь, он был обезболен и санавиацией доставлен в алматинскую горбольницу", - сказал Виктор Дарницын.





Напомним , 25 августа в Балхашском районе в 20 км северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области разбился двухместный легкомоторный самолет. Воздушное судно производства США принадлежало ТОО "Олжа Бастау". В результате трагедии погиб пилот 63-летний Анатолий Меньшиков и пострадал пассажир Орынгали Зикербаев, которого экстренно на вертолете доставили в городскую больницу №7 г.Алматы. По данному происшествию департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК проводится расследование.





К слову, трагедия стала третьей в череде авиакатастроф. 27 июня в Панфиловском районе потерпел крушение самолет Як-12. Спустя две недели, 10 августа, в Карасайском районе упал самолет "Технам 2002".



