Временно назначен вице-министр образования и науки РК

Постановлением Правительства РК Асхат Аймагамбетов назначен на должность вице-министра образования и науки, временно, на период отпуска Эльмиры Суханбердиевой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-министра РК.

Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области. В 2003 году окончил исторический факультет КарГУ им. Е. Букетова, квалификация «историк, учитель истории».

В 2006 году — юридический факультет Карагандинского института актуального образования «Болашак» по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2002 году в КарГУ им. Е. Букетова, в 2004-2005 гг. был председателем ОО «Лига молодежи «Ансар», в 2005-2006 являлся директором ТОО «Медиа СП», с 2006 по 2012 годы - преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ. В 2012-2014 гг. занимал должность заместителя акима Нуринского района по социальным вопросам.

С февраля 2014 года и по настоящее время - руководитель Управления образования Карагандинской области. С 2003 по 2012 гг. в качестве самовыдвиженца избирался депутатом III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, председателем постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата.