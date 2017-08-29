Toyota создаст новую линейку спорткаров
29 августа 2017, 14:09
В настоящее время Toyota работает над расширением гаммы «заряженных» автомобилей.
Toyota готовит новую линейку спортивных автомобилей, которые, по всей видимости, станут аналогом F-моделей бренда Lexus. Об этом сообщает издание Automotive News. Первые подробности о новых спорткарах будут раскрыты в сентябре на специальном мероприятии в Японии.
В настоящее время Toyota работает над расширением гаммы «заряженных» автомобилей, предназначенных для дорог общего пользования. При этом для внутреннего рынка такие машины выпускаются под брендами GRMN (Gazoo Racing Masters of Nürburgring) и G's, а для всего остального мира – под маркой TRD (Toyota Racing Development). Прошлой осенью стало известно, что автопроизводитель намерен превратить свое гоночное подразделение Toyota Gazoo Racing в тюнера гражданских машин по аналогии с Mercedes-AMG и BMW M.
Этой весной Toyota представила трехдверный хот-хетч Yaris GRMN, а в октябре покажет на выставке в Токио прототип долгожданного купе Supra пятого поколения.
Текст: Александр Орехов
Фото: Toyota
Via cartimes
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