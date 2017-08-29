В ЮКО назначен новый руководитель Управления по инспекции труда

Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя управления по инспекции труда Южно-Казахстанской области - Главного государственного инспектора труда Южно-Казахстанской области назначен Мамытбеков Алмасбек Кеңесбекұлы.

Алмасбек Мамытбеков родился в 1969 году, образование высшее, специальность - преподаватель географии и биологии, бакалавр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 1984 году электромонтером птицефабрики Тюлькубасского района Шымкентской области. Государственную службу начал в 1996 году с должности специалиста Управления по делам молодежи, туризма и спорта города Шымкент. С 2005 по 2016 годы занимал должности заместителя директора департамента внутренней политики Южно-Казахстанской области, заместителя акима Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области, руководителя Управления внутренней политики Южно-Казахстанской области, главного инспектора акима области организационно-инспекторского отдела, заместителя и первого заместителя председателя партии НДП «Нур-Отан» по Южно-Казахстанской области, руководителя пресс-службы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководителя Управления внутренней политики и по делам религий, Управления внутренней политики Южно-Казахстанской области.

С апреля 2016 года занимал должность акима Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.