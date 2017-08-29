В Кыргызстане ликвидированы два предполагаемых террориста

28 августа был задержан один из членов МТО, в машине и доме которого обнаружены и изъяты револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины к пистолету Макарова и различные электронные носители информации, сообщили в спецслужбах.





29 августа установили местонахождение разыскиваемых. В ходе спецоперации в Жайыльском районе преступники были блокированы, им предложили сдаться.





"На предложение сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. При ответных выстрелах бойцы спецподразделения ГКНБ ликвидировали двоих боевиков, третий получил ранение", — рассказали в госкомитете.





Раненый боевик доставлен в больницу. Потерь и ранений среди сотрудников ГКНБ нет.





При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила гранату РГД-5, пистолет Макарова и ножи. Граната была обезврежена на месте.



