«100 новых лиц Казахстана»: История юной талантливой скрипачки Акбике Алги

За плечами Акбике богатый сценический опыт, гастрольные выступления на известных концертных площадках, как на родине, так и за рубежом.

Безусловно, все знают скрипку. Она - самая изысканная и утонченная среди струнных инструментов. Пожалуй, ни один другой инструмент не обладает таким сочетанием красоты, выразительности звука и технической подвижности.

Устройство скрипки является самым сложным с точки зрения физики, акустики и сопротивления материалов. По сути - это сложнейший акустический прибор, требующий точной настройки и регулировки.

Сегодня портал Zakon.kz, продолжая цикл материалов о кандидатах в проект «100 новых лиц Казахстана», расскажет об обладательнице золотой медали Дельфийских игр, лауреате множества престижных международных конкурсов, юном даровании, 17-летней скрипачке Акбике Алги.

Талантливая скрипачка родилась в семье потомственных музыкантов. Папа –Заслуженный деятель РК, исполнитель на казахском народном инструменте – домбра, этномузыковед, лауреат республиканских конкурсов Галым Алгиевич Ахмедьяров. Мама – Заслуженный деятель РК, исполнитель на национальном инструменте – кобыз, лауреат республиканских конкурсов, солистка Президентского оркестра РК Эльмира Кудайбергеновна Ахмедьярова.

Признанных мэтров не перестают удивлять блестящая техника, музыкальность, тонкое, поистине философское понимание музыки юной скрипачки. Выдающиеся скрипачи современности – Виктор Третьяков, Эдуард Грач, Захар Брон высоко отзываются о профессионализме Акбике Алги.

За плечами Акбике богатый сценический опыт, гастрольные выступления на известных концертных площадках, как на родине, так и за рубежом.

Так, в прошлом году в Новосибирске на 8 международном конкурсе юных скрипачей, профессор Гамбургского музыкального университета Михаэль Стрихарж выразил искреннее восхищение талантом Акбике.

«У Акбике выдающийся талант скрипачки, такие музыканты, тонко чувствующие и восторгающие своей прекрасной игрой, надолго оставляют о себе впечатление. Меня очень часто приглашают в Европу на Международный конкурс скрипачей имени Г.Телемана, и произведения этого композитора исполняются многими замечательными музыкантами, но такого прекрасного отображения стиля композитора и его эпохи я не слышал никогда! Великолепное исполнение старинной музыки – удел немногих! Поэтому я восхищен талантом Акбике», - сказал профессор.

В июне 2017 года Акбике участвовала в Х Международном юношеском конкурсе имени П.И. Чайковского в Астане. Там скрипачка боролась за место лауреата, дипломантом которого она уже является. В конкурсе приняли участие музыканты до 17 лет по специальностям "Фортепиано", "Скрипка" и "Виолончель"

Среди скрипачей первой премии были удостоены Нейкиунг Канг из Кореи и Юджин Каваи из Японии. На вторую ступень встали Энн Мария Уэрмайер из Германии и наше юное дарование Акбике Алги.

Об успехах Акбике корреспонденту портала Zakon.kz рассказала ее мама – Элмира Кудайбергеновна.

- Акбике родилась в городе Астана 30 апреля 2000 года. Она обучается в Казахском национальном университете искусств. Обучение в академии состоит из трех ступеней - это школа, колледж и университет. Сейчас Акбике уже на ступени колледжа.

Скрипкой она начала заниматься в пять лет. С самого начала детской скрипичной карьеры, у Акбике пошли достаточно высокие результаты. Она лауреат 11-ти конкурсов. Среди них есть и самые престижные.

В особенности, самое наше главное достижение - она стала лауреатом Х Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского, который прошел недавно в Астане.

В данный момент Акбике находится в Германии на престижном фестивале в городе Миттенвальде, в Баварии.

Там она занимается с лучшим педагогом современности - народным артистом СССР Виктором Викторовичем Третьяковым. Она достаточно часто летает в Германию к нему на мастер-классы. У них тесная творческая связь.

- Почему ваш выбор пал именно на скрипку?

- Ребенок в пять лет не может подойти и сказать, что хочет играть конкретно на скрипке или на фортепиано. Все-таки выбор за детей делаем мы - родители. Возможно, это моя неисполненная мечта. Я являюсь заслуженным деятелем Республики Казахстан, работают много лет в Президентском оркестре. Я всегда мечтала играть именно на скрипке.

- Какие у Акбике любимые произведения. Что ей больше всего нравится играть?

- Вообще нужно отметить, что где бы мы ни были, на каких конкурсах бы не выступали, везде больше всего говорят о том, что у нее прекрасно получается музыка барокко. Она ее исполняет великолепно. Один из профессоров Гамбургского университета подошел ко мне после ее игры и сказал, что это просто потрясающе. Как такое возможно, сказал он, чтобы, образно говоря, девочка из степи так тонко чувствовала музыку барокко. Это просто какое-то восхитительное перерождение души.

В Америке и Европе, да и во всем остальном мире, является большим показателем, если музыкант прекрасно исполняет Моцарта, Баха. Это считается высшим пилотажем.

Акбике любит музыку Франка, Берлиоса, играет Чайковского. Особенно Чайковский очень хорошо, проникновенно у неё получается.

- Эльмира Кудайбергеновна, знаете ли вы о проекте "100 новых лиц Казахстана" и как вы к этому проекту относитесь?

- Я к этому проекту отношусь очень положительно. Благодаря таким проектам мы узнаем о многих талантливых людях. Ваши читатели узнают о новых лицах, о новых отечественных героях. Тем самым, мы расширяем свой кругозор.

- Спасибо за беседу!

Как известно, идейным вдохновителем проекта «100 новых лиц Казахстана» стал президент страны Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.

Уже существует специальный сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. На сайте проекта доступны все истории, каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях.

Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа. После сбора заявок, рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта.

В качестве главных органов, ответственных за реализацию специального проекта «100 новых лиц Казахстана», определены министерство информации и коммуникаций и секретариат Ассамблеи народа Казахстана.

Если вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют вас самих или же вы сами являетесь таким человеком, то у вас есть возможность поделиться своей историей!

Фото: astanaopera.kz