Cadillac XT5 стал «мягким» гибридом

На автосалоне в Чэнду (Китай) компания Cadillac представила новую версию своего кроссовера XT5. Модификация, получившая индекс 28E, оснащается «мягкой» гибридной установкой – первой для бренда.





Если в России и США Cadillac XT5 предлагается только с 3,6-литровым V6, то в Поднебесной кроссовер продавался с 2,0-литровой турбочетверкой LTG (версия 28T). Именно ее заменили гибридным приводом, добавив к тому же ДВС скромный электромотор, работающий от системы рекуперации энергии и помогающий при старте и ускорении. На движение в электрическом режиме система не рассчитана: емкость батареи – всего 0,45 киловатт-часа. Кроме того, восьмиступенчатый автомат уступил место девятиступенчатому. Все эти преобразования позволили снизить средний расход топлива до 7,9 литра на 100 км. Cadillac XT5 28E также может похвастаться усовершенствованным мультимедийным комплексом CUE и системой OnStar 10 поколения, включающей множество интеллектуальных сервисов. При этом цены по сравнению с 28T не изменились: за комплектацию XT5 28E Advanced 4WD просят от 479 900 юаней, за 28E Platinum 4WD – от 539 900 юаней.



