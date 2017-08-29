Разрушительный ураган «Харви» добрался до Луизианы

В городе Лейк-Чарльз, где сейчас глубокая ночь, проходит спасательная операция. Вода поднялась до первых этажей зданий, объявлено чрезвычайное положение

В Хьюстоне, который принял основной удар стихии, жертвами урагана стали 10 человек. Около 8000 человек находятся в убежищах.





От массовой эвакуации власти решили отказаться: не хватает ресурсов. Одна из пострадавших в отчаянии дозвонилась в эфир телеканала ABC и рассказала, что вместе с десятками других людей находится на крыше своего дома.





Аиша Нельсон: «У нас ничего хорошего. Все улицы, все здания — везде вода, нам некуда деться отсюда. Я со своими детьми, я потеряла все, что у меня есть. Я просто хочу отсюда выбраться. Я звонила (властям), но у них нет времени. Мне сказали, что все заняты, спасают других людей. Мы не знаем, сколько здесь пробудем, вода движется очень быстро и продолжает прибывать».



