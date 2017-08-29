Досаев назначен заместителем премьер-министра РК
29 августа 2017, 15:00
Ранее он занимал должность председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
Досаев Е.А. назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
"Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Досаев Ерболат родился 21 мая 1970 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алматинский энергетический институт (1993)
· Московский государственный технический университет имени Баумана
Инженер электронной техники
Трудовой стаж:
· Менеджер МНПП «Искер» (1993-1994);
· Заместитель директора МП «Вега» (1994);
· Заместитель директора, директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1994-1996);
· Директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Акцепт» (1996-1997);
· Заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (02.1997-08.1997);
· Председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (08.1997-03.1998);
· Советник премьер-министра Республики Казахстан (03.1998-07.1998);
· Член Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (12.1999-07.2001);
· Вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (07.1998-02.2000);
· Вице-министр финансов Республики Казахстан (02.2000-11.2001);
· Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (11.2011-08.2002);
· Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-06.2003);
· Министр финансов Республики Казахстан, управляющий Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане (06.2003-04.2004);
· Министр здравоохранения Республики Казахстан (04.2004-09.2006);
· Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (09.2012-01.2013);
· Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (16.01.2013-06.08.2014; переназначен - с 04.04.2014);
· Министр национальной экономики Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015 - 06.05.2016);
· Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.2016, переизбран с 11.07.2016)
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