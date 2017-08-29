Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Аскар Жумагалиев назначен заместителем премьер-министра РК

29 августа 2017, 14:57

Ранее он занимал должность председателя правления АО "НАК "Казатомпром".

Жумагалиев Аскар Куанышевич назначен заместителем премьер-министра РК, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Аскар Жумагалиев родился 2 августа 1972 года в Оренбургской области. Окончил Свердловское суворовское военное училище в 1989 году, Харьковское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск, Алма-Атинский энергетический институт в 1996 году. Завершил учебу в Казахском национальном техническом университете и в Казахском гуманитарно-юридическом университете.

В разные годы работал генеральным директором ТОО "Жарык". Был заведующим сектором министерства транспорта и коммуникаций РК, заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи, первым заместителем Председателя Агентства по информатизации и связи. С 2006 года по март 2010 года занимал пост президента АО "Казахтелеком". Занимал должность министра связи и информации РК и министра транспорта и коммуникаций РК. С 13 августа 2014 по 5 мая 2017 года занимал должность заместителя министра по инвестициям и развитию РК. С июня 2015 года был председателем правления АО "НАК "Казатомпром".

Читайте также:

Фото: kazatomprom.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...