Аскар Жумагалиев назначен заместителем премьер-министра РК
29 августа 2017, 14:57
Ранее он занимал должность председателя правления АО "НАК "Казатомпром".
Жумагалиев Аскар Куанышевич назначен заместителем премьер-министра РК, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Аскар Жумагалиев родился 2 августа 1972 года в Оренбургской области. Окончил Свердловское суворовское военное училище в 1989 году, Харьковское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск, Алма-Атинский энергетический институт в 1996 году. Завершил учебу в Казахском национальном техническом университете и в Казахском гуманитарно-юридическом университете.
В разные годы работал генеральным директором ТОО "Жарык". Был заведующим сектором министерства транспорта и коммуникаций РК, заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи, первым заместителем Председателя Агентства по информатизации и связи. С 2006 года по март 2010 года занимал пост президента АО "Казахтелеком". Занимал должность министра связи и информации РК и министра транспорта и коммуникаций РК. С 13 августа 2014 по 5 мая 2017 года занимал должность заместителя министра по инвестициям и развитию РК. С июня 2015 года был председателем правления АО "НАК "Казатомпром".
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Фото: kazatomprom.kz.
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