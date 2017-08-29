Седан Toyota Crown получил новую стильную версию
29 августа 2017, 15:12
Компания Toyota подготовила для «домашнего» рынка новую вариацию популярной модели Crown.
От обычной модели Toyota Crown Athlete седан в исполнении J-Frontier Limited отличается тонированной светотехникой, а также чёрной глянцевой окантовкой радиаторной решётки. Помимо этого, у такого седана имеется чёрный глянцевый задний бампер.
В оформлении интерьера седана Toyota Crown Athlete J-Frontier Limited использованы также тёмные тона. Сиденья обшиты высококачественной замшей и кожей. Плюс ко всему, в салоне появились эксклюзивные вставки, выполненные из натурального клёна, а на педалях установлены алюминиевые накладки.
Седан Toyota Crown Athlete J-Frontier Limited доступен для модели Crown Athlete в комплектациях S-T, S и S Four. В зависимости от этого, для автомобиля доступен 2,0-литровый 235-сильный мотор, сочетающийся с трансмиссией 8АКП, а также гибридная силовая установка, в состав которой входит 178-сильный ДВС и 143-сильный электрический двигатель. В последнем случае в качестве трансмиссии выступает 6-диапазонный «автомат».
Минимальная цена седана Toyota Crown Athlete в исполнении J-Frontier Limited – от 4 миллионов 546 тысяч 800 иен (13 917 862.87 тг.). Однако стоит напомнить, что в настоящее время седан Toyota Crown продаётся только в Японии.
Via livecars
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