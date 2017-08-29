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Первый канал заменил Малахова в "Сегодня вечером" на Меньшову и Галкина

29 августа 2017, 15:13

После ухода с Первого канала на "Россию" Андрея Малахова шоу "Сегодня вечером" будут вести двое ведущих.

Ими станут Максим Галкин и ранее закрывшая свой проект "Наедине со всеми" Юлия Меньшова. Об этом паблику Super стало известно из источников в "Останкино", пишет Life.ru.

В данный момент готовится новый формат полюбившегося зрителям вечернего шоу выходных и начинаются съёмки первых выпусков.

Фото с сайта life.ru

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