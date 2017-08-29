В РК утвердили правила учета детей дошкольного и школьного возраста
29 августа 2017, 15:17
Учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие постоянно или временно, или пребывающие на территории республики.
Приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 июля 2017 года утверждены Правила организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования, сообщает Zakon.kz.
Учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие постоянно или временно, или пребывающие на территории республики, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).
Учет детей осуществляется ежеквартально в марте, июне, сентябре и декабре месяцах каждого текущего года посредством выгрузки данных из единой информационной системы образования уполномоченного органа в области образования (ЕИСО) и информационных систем государственных органов (ИС ГО).
Завершается учет детей в начале каждого учебного года, не позднее 20 сентября.
Согласно правилам, органы управления образованием и организации среднего образования по сведениям единой базы данных детей от 0 до 18 лет отслеживают явку детей в организации образования.
Сведения в уполномоченный орган органы управления образованием направляют к 15 октября каждого года.
Итоги ежегодных учетов детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования рассматриваются на совещаниях органов управлением образования местных исполнительных органов и организаций среднего образования.
При этом источниками формирования данных по учету детей служат:
- данные ЕИСО о детях дошкольного возраста;
- данные ЕИСО о детях школьного возраста;
- данные ЕИСО о детях, обучающихся в организациях образования технического и профессионального образования;
- данные ЕИСО о воспитывающихся и обучающихся в негосударственных организациях образования;
- сведения государственной базы данных «Физические лица» Министерства юстиции РК о детях 0-18 лет;
- сведения автоматизированной информационной системы «Оралман» Министерства труда и социальной защиты населения РК о детях оралманов 0 - 18 лет;
Государственные органы ежеквартально до 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря каждого текущего года предоставляют в уполномоченный орган в области образования сведения о детях от 0 до 18 лет посредством выгрузки данных из ИС ГО до момента ввода в эксплуатацию ЕИСО и прохождения аттестации на соответствие требованиям закона «Об информатизации».
Уполномоченный орган в области образования проводит сверку данных ЕИСО со сведениями ИС ГО для выявления детей, необучающихся в организациях образования и размещает информацию о данных детях в ЕИСО.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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