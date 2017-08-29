В соответствии с подпунктом 3) пункта 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила поведения на борту воздушного судна.

Лицам, находящимся на борту воздушного судна в качестве пассажира, необходимо:

1) предоставить посадочный талон для проверки членам экипажа;

2) занять свое место, согласно посадочному талону, с размещением личных вещей и ручной клади на специально отведенных местах. В случае несоответствия багажа габаритам ручной клади, необходимо сдать багаж в багажный отсек;

3) не создавать препятствия для передвижения других пассажиров или членов экипажа;

4) застегнуть привязные ремни пассажирского кресла по распоряжению командира воздушного судна или при включении информационных знаков, обязывающих выполнить указанные действия (рекомендуется оставлять привязные ремни застегнутыми в течение всего полета);

5) по указанию членов экипажа отключать радиоэлектронные приборы и средства связи либо переводить их в автономный режим «в полете»;

6) соблюдать дисциплину и порядок до конца всего полета;

7) безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна и других членов экипажа, а также действия, указанные на включенных информационных табло.

Лица, находящиеся на борту воздушного судна в качестве пассажира, могут:

1) отказаться от полёта при обоснованном беспокойстве по поводу своей безопасности;

2) обращаться к членам экипажа и требовать у них защиты в случаях, если их жизни, здоровью или личному достоинству угрожает опасность.

Лицам, находящимся на борту воздушного судна в качестве пассажиров, не допускается:

1) вставать, ходить по салону и стоять в проходах во время руления, взлета и посадки самолета;

2) создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров или препятствующие работе членов экипажа;

3) использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний членов экипажа;

4) входить или пытаться проникнуть в кабину пилотов;

5) допускать по отношению к другим лицам на борту воздушного судна любое словесное оскорбление, применение насилия либо угрозы его применения;

6) употреблять алкогольные напитки, включая купленные в магазинах беспошлинной торговли, за исключением предложенных на борту воздушного судна в рамках стандартного обслуживания;

7) пересаживаться на место, отличное от указанного в посадочном талоне, без разрешения или указания члена экипажа.

В случае нарушения настоящих Правил лицами, находящимися на борту воздушного судна, командир ВС, в зависимости от уровня угрозы, принимает необходимые меры по обеспечению безопасного завершения полета воздушного судна в соответствии со статьей 57 Закона.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.